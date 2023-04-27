Врач скорой помощи рассказал о поразившей его истории из практики

Врач скорой помощи Курин рассказал об извинявшемся после клинической смерти пациенте

Заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин в беседе с «Лентой.ру» рассказал историю из практики, которая изумила его больше всего.

По словам специалиста, мужчина, придя домой после ночной смены, пожаловался на боль в груди и вызвал скорую помощь, так как на этом настояла супруга.

Мужчины у нас, вообще, очень редко за помощью обращаются, почему-то дотягивают до тяжелых случаев Ян Курин врач скорой помощи

Пульс и давление у пациента были в норме, но электрокардиограмма показала инфаркт, поэтому его нужно было срочно доставить на операционный стол, поделился воспоминаниями врач. В машине скорой помощи мужчина пережил три клинические смерти.

«По пути следования в стационар у него началась клиническая смерть — фибрилляция желудочков. После реанимационных мероприятий — дефибрилляции — он приходит в себя и долго-долго извиняется за то, что он не смог удержаться и уснул в присутствии врачей, объясняя, что после ночной смены. У него после еще было две остановки сердца — когда он приходил в себя после каждой, он опять начинал извиняться. Мы не доводили до его сведения, что это был порог между жизнью и смертью, пусть в его сознании это останется как короткий сон», — описал специалист.

Он добавил, что история закончилась благополучно. В стационаре пациента прооперировали и, после того как убедились, что больше его жизни ничто не угрожает, выписали домой.

Обычно пациенты просто приходят в себя и не подозревают, что что-то случилось Ян Курин врач скорой помощи

Врач также поделился интересным фактом. По его словам, после остановки сердца пациент может еще в течение 15 секунд быть в сознании и разговаривать. Дело в том, что иногда мозгу хватает для работы той крови, которая была выброшена до начала остановки сердца. «Как-то, когда я работал в больнице, к нам поступал пациент, у которого были такие эпизоды до 30 секунд, особенно ночью, и он даже не подозревал, что у него могло полминуты не биться сердце», — вспомнил медик.

В США мужчина, признанный бригадой скорой помощи мертвым, «ожил» через несколько минут на глазах у полицейского. Медики констатировали смерть у 65-летнего мужчины, когда прибыли по вызову о сердечном приступе. Когда они покинули место происшествия, один из сотрудников полиции заметил, что «покойник» дышит. В итоге его перевезли в больницу, а сотрудников скорой на время расследования перевели на административную работу.