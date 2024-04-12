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18:21, 12 апреля 2024Ценности

55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты молодости

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Эвелина Бледанс раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий комментарий приводит «Пятый канал».

55-летняя звезда рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида предпочитает использовать только превентивные меры. Так, она призналась, что особый акцент делает на уходовой косметике, а также регулярно берет с собой чемодан с различными средствами.

Помимо этого, знаменитость заявила, что отдает предпочтение скрабам, кремам и маслам, которые увлажняют кожу. Особенное внимание Бледанс уделяет коже рук, которая часто выдает возраст, отметила она.

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Среди прочего, телеведущая подчеркнула, что занимается плаванием и спортивной ходьбой, а также посещает кабинет массажа. Вдобавок собеседница издания уточнила, что любит ходить в баню и сидеть в кедровой бочке. В то же время о пластических операциях она не задумывается.

«Я не говорю, что никогда не сделаю их, потому что когда-то это может понадобиться, но на сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций», — заключила она.

В декабре 2023 года 57-летняя Екатерина Андреева также раскрыла секреты моложавой внешности. В первую очередь знаменитость рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей.

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      Екатерина Ештокина
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