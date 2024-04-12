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12:39, 12 апреля 2024Мир

Борис Джонсон сравнил возможный захват Киева Россией с вьетнамской войной

Джонсон: переход Киева под контроль России для США хуже, чем вьетнамская война

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Переход Киева под контроль России для США станет худшей катастрофой, чем война во Вьетнаме 1957—1975 годов. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече со студентами Джорджтаунского университета в США, транслировавшейся на Youtube-канале университета.

Джонсон заявил, что захват Киева Вооруженными силами России стал бы «катастрофой» для репутации США на мировой арене, которая была бы масштабнее, «чем вьетнамская война для американского руководства».

В связи с этим он заявил, что «молится» за то, чтобы представители Республиканской партии США в Конгрессе как можно скорее согласились выделить Украине новый пакет военной помощи, так как «ситуация мрачная, а задержка ужасна».

Ранее Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, на которой планировалось обсудить помощь Украине.

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      Елизавета Мытарева
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