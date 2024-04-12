Борис Джонсон сравнил возможный захват Киева Россией с вьетнамской войной

Джонсон: переход Киева под контроль России для США хуже, чем вьетнамская война

Переход Киева под контроль России для США станет худшей катастрофой, чем война во Вьетнаме 1957—1975 годов. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече со студентами Джорджтаунского университета в США, транслировавшейся на Youtube-канале университета.

Джонсон заявил, что захват Киева Вооруженными силами России стал бы «катастрофой» для репутации США на мировой арене, которая была бы масштабнее, «чем вьетнамская война для американского руководства».

В связи с этим он заявил, что «молится» за то, чтобы представители Республиканской партии США в Конгрессе как можно скорее согласились выделить Украине новый пакет военной помощи, так как «ситуация мрачная, а задержка ужасна».

Ранее Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, на которой планировалось обсудить помощь Украине.