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04:17, 11 апреля 2024Мир

Спикер Джонсон отказался обсуждать с главой МИД Британии помощь Украине

Главе МИД Британии Кэмерону отказали во встрече со спикером Джонсоном
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: ]Michael McCoy / Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что британский министр прибыл в США, чтобы договориться о выделении новых средств для Украины. Он встретился с экс-президентом Дональдом Трампом, надеясь, что тот посодействует в вопросе одобрения Конгрессом нового пакета помощи Киеву. Однако, как утверждает издание, все его аргументы «натолкнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии».

В итоге Кэмерону не позволили встретиться с Джонсоном, который мог бы выставить законопроект о выделении Украине финансирования на голосование, пишут авторы материала. По их мнению, это свидетельствует о том, что министру не удалось убедить Трампа помочь.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что 50 из 60 миллиардов долларов, предусмотренных в новом пакете помощи Украине, получит военно-промышленный комплекс (ВПК) Штатов.

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      Марина Совина
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