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14:13, 12 апреля 2024Культура

Звезда «Человека-паука» высказалась о продолжении фильма с Магуайром

Актриса Данст выразила неуверенность в надобности новой части «Человека-паука»

Фото: Nick Agro / Globallookpress.com

Американская актриса Кирстен Данст высказалась о возможном продолжении фильма «Человек-паук» с актером Тоби Магуайром в главной роли. Об этом она сообщила в интервью Indie Wire.

Исполнительница роли Мэри Джейн выразила неуверенность в том, что четвертая часть картины будет нужна миру.

«Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — отреагировала артистка.

В начале прошлого года американский актер Тоби Магуайр рассказал, что с радостью готов снова сыграть Человека-паука, если ему предложат.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением сериала «Игра престолов».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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