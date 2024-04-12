На Украине попросили уточнить выводы об украинофобии Булгакова

ИНП Украины попросил уточнить выводы о связи Булгакова с имперскими символами

Институт национальной памяти (ИНП) Украины попросил экспертов уточнить выводы о фактах украинофобии Михаила Булгакова и связи посвященных русскому писателю культурных объектов с имперскими символами. Об этом сообщает ТАСС.

«[ИНП] обратился в экспертную комиссию с просьбой дополнительно проанализировать и уточнить профессиональное заключение о принадлежности объектов (...), посвященных Михаилу Булгакову, к символике русской имперской политики», — приводится в публикации сообщение пресс-службы института.

В институте добавили, что заключение о якобы украинофобских взглядах писателя не являются основанием для закрытия Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве, однако требует общественной дискуссии.

30 марта ИНП Украины объявил Булгакова «символом российской имперской политики». По мнению экспертов, писатель якобы презирал украинцев и ненавидел украинское стремление к независимости.