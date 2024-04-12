На Запорожской АЭС дважды объявили о режиме воздушной опасности

Напряженная обстановка на ЗАЭС: дважды объявлен режим воздушной опасности

Из-за угрозы атак с воздуха обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, в эту пятницу уже два раза объявлялся режим воздушной опасности

«Обстановка напряженная. Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности», — сказала Яшина.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по шестому энергоблоку Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших не было.