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17:47, 12 апреля 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС дважды объявили о режиме воздушной опасности

Напряженная обстановка на ЗАЭС: дважды объявлен режим воздушной опасности

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Из-за угрозы атак с воздуха обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, в эту пятницу уже два раза объявлялся режим воздушной опасности

«Обстановка напряженная. Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности», — сказала Яшина.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по шестому энергоблоку Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших не было.

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      Илья Таксюр
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