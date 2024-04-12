Москвичи отказались от продажи одного вида квартир

«Аеон Девелопмент»: в Москве из продажи исчезли пентхаусы

Предложение пентхаусов в столичных небоскребах резко сократилось. Премиальный сегмент рынка недвижимости в Москве изучили компании «Аеон Девелопмент» и «Метриум». Результаты исследования приводят «Известия».

Поубавилось и предложение квартир площадью более 140 квадратных метров на последних этажах новостроек. По данным аналитиков, на сегодняшний день в продаже осталось всего восемь таких объектов в трех проектах. Это квартиры без отделки площадью от 144 до 195 квадратных метров. Один «квадрат» здесь оценивается в 1,18 миллиона рублей, что на 80 процентов дороже стоимости премиального предложения по Москве в целом.

За год на первичном рынке было проведено 22 сделки с подобными лотами в шести жилых комплексах Москвы. Стоимость «квадрата» в таких квартирах варьировалась от 505 тысяч рублей до 1,1 миллиона. В целом такая покупка требовала вложений от 81,5 миллиона до 181,2 миллиона рублей.

Такая ситуация, однако, не удивляет управляющего партнера компании «Аеон Девелопмент» Дмитрия Старостина. «Пентхаусы и большие квартиры на последних этажах остаются самым дорогостоящим и уникальным предложением с редкими характеристиками: дровяными каминами, экстравысокими потолками либо двумя уровнями, панорамными видами на город. Таких лотов по умолчанию не может быть много, и, более того, девелоперы зачастую выводят их в продажу ближе к окончанию реализации проекта, собирая отложенный спрос по максимальным ценам», — пояснил он в беседе с изданием. По словам эксперта, спрос на такую недвижимость стабилен и не реагирует на рыночную конъюнктуру.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой вторичной квартиры в Москве. Такое звание получил пентхаус площадью 952 квадратных метра на Патриарших прудах. Цена объекта 3,2 миллиарда рублей.