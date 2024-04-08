Названа цена самой дорогой квартиры в Москве
Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,2 миллиарда рублей. Цену наименее доступного объекта старого фонда «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Метриум».
Речь идет о пентхаусе площадью 952 квадратных метра на Патриарших прудах. Далее в рейтинге самой дорогой «вторички» следует трехуровневый пентхаус площадью 507,8 «квадрата», расположенный в жилом корпусе гостиницы «Украина» в районе Дорогомилово — стоимость объекта составляет 2 миллиарда рублей. Тройку лидеров замыкает трехэтажный особняк в Серебряном Бору за миллиард рублей. Его площадь составляет более 1,6 «квадрата», к дому прилагается территория 16 соток.
Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры на Патриарших прудах. Таким объектом оказалось двухкомнатное жилье за 26 миллионов рублей.