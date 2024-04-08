Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая вторичная квартира Москвы стоит 3,2 млрд рублей

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,2 миллиарда рублей. Цену наименее доступного объекта старого фонда «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Метриум».

Речь идет о пентхаусе площадью 952 квадратных метра на Патриарших прудах. Далее в рейтинге самой дорогой «вторички» следует трехуровневый пентхаус площадью 507,8 «квадрата», расположенный в жилом корпусе гостиницы «Украина» в районе Дорогомилово — стоимость объекта составляет 2 миллиарда рублей. Тройку лидеров замыкает трехэтажный особняк в Серебряном Бору за миллиард рублей. Его площадь составляет более 1,6 «квадрата», к дому прилагается территория 16 соток.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры на Патриарших прудах. Таким объектом оказалось двухкомнатное жилье за 26 миллионов рублей.