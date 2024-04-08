Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 8 апреля 2024Экономика

Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая вторичная квартира Москвы стоит 3,2 млрд рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,2 миллиарда рублей. Цену наименее доступного объекта старого фонда «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Метриум».

Речь идет о пентхаусе площадью 952 квадратных метра на Патриарших прудах. Далее в рейтинге самой дорогой «вторички» следует трехуровневый пентхаус площадью 507,8 «квадрата», расположенный в жилом корпусе гостиницы «Украина» в районе Дорогомилово — стоимость объекта составляет 2 миллиарда рублей. Тройку лидеров замыкает трехэтажный особняк в Серебряном Бору за миллиард рублей. Его площадь составляет более 1,6 «квадрата», к дому прилагается территория 16 соток.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры на Патриарших прудах. Таким объектом оказалось двухкомнатное жилье за 26 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

      В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные находки

      В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

      Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше