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10:56, 5 апреля 2024Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры на Патриарших

Самая дешевая квартира в районе Патриарших прудов в столице стоит 26 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры в районе Патриарших прудов столицы составляет 26 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости» и «Яндекс Аренды» совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск», которое есть в распоряжении «Ленты.ру». Исследование приурочено к выходу нового сезона сериала «Беспринципные».

Речь идет о двухкомнатной квартире на Малой Никитской улице площадью около 50 квадратных метров. Отмечается, что она уже куплена и находилась в продаже всего девять дней.

Самая дорогая квартира стоит более трех миллиардов рублей. Это пентхаус с 13 комнатами площадью 952 квадратных метров, расположенный в ЖК deluxe-класса «Гранатный Палас» недалеко от метро Баррикадная. Этот объект также является самым дорогим из всех, что продаются в настоящее время в России. Он находится в продаже много лет.

При этом в районе Патриарших можно снять четырехкомнатную квартиру в доме в Малом Козихинском переулке площадью около 130 квадратных метров за 250 тысяч рублей в месяц. Такая квартира стоит 50 миллионов рублей, что на треть ниже средней цены по району.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры в России. Однокомнатное жилье площадью 34 квадратных метра в поселке городского типа Воргашор в Коми обойдется в 100 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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