Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России

«Авито Недвижимость»: самая дешевая в России квартира стоит 100 тысяч рублей

Цена самой дешевой квартиры, которую можно купить на площадке «Авито Недвижимость», составляет 100 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса. В своем исследовании, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», специалисты раскрыли стоимость наиболее дешевых позиций, представленных на портале.

Наименьшая цена была зафиксирована в Республике Коми: однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра в поселке городского типа Воргашор стоит 100 тысяч рублей. Объект находится на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Катаева, в цену входит мебель, которую частично готов оставить продавец.

Чуть дороже — 120 тысяч рублей — стоит однокомнатная квартира в Пермском крае. Площадь расположенного на территории поселка Северный Коспашский объекта составляет 30,9 квадратных метров. Хозяин квартиры подчеркивает, что квартира без обременений.

За те же 120 тысяч рублей покупателям предлагается объект площадью 55,9 квадратных метра, находящийся в поселке городского типа Северный в городском округе Воркуте. Уточняется, что в квартире после продажи останется все необходимое для жизни, в том числе мебель, стиральная машина, водонагреватель, кухонный гарнитур с электроплитой, стол-книжка и стеллаж.

Аналогичный ценник имеет однокомнатная квартира в Свердловской области. Объект находится на улице Каржавина в городе Североуральске. Квартира расположена на последнем этаже шестиэтажного кирпичного дома.

Немного больше стоит трехкомнатная квартира на улице Привокзальной в Воркуте. Расположенная в доме рядом с железнодорожным вокзалом квартира стоит 125 тысяч рублей.

Среди бюджетных вариантов также можно найти объект за 130 тысяч рублей в поселке Центральный Тамбовской области. Трехкомнатная квартира в поселке Медведок Кировской области обойдется в 150 тысяч рублей, столько же будет стоить однокомнатная квартира в поселке Станция Якушка Ульяновской области.

Ранее специалисты сервиса «Авито Недвижимость» рассказали о самых дорогих квартирах, которые можно купить в России. Аналитики платформы выяснили, что цена самого дорогого лота в России, представленного на площадке «Авито Недвижимость», достигает 3,2 миллиарда рублей.