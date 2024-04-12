Россия резко нарастила вывоз картофеля

Россельхознадзор: экспорт российского картофеля вырос в 1,8 раза в январе-марте

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы вывоза российского картофеля выросли в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Россельхознадзора.

В январе-марте объемы экспорта корнеплодов из России выросли вдвое, а семечковых фруктов — в 3,4 раза. Кроме того, за этот период времени резко увеличился вывоз сельскохозяйственных животных — в 2,2 раза, а отгрузки крупного рогатого скота выросли в 6,8 раза.

Как уточнили в ведомстве, значительный вклад в подобную динамику внесла Грузия, которая по итогам первого квартала увеличила импорт в 29 раз. В свою очередь, Казахстан нарастил закупки российской продукции в 17,5 раза. Схожую динамику продемонстрировали и отгрузки мелкого рогатого скота. Так, экспорт баранины и козлятины из России за этот период времени вырос в 2,4 раза, заключили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2023-2024 сельскохозяйственного года российские агроэкспортеры обновили трехлетний рекорд по поставкам зерна. За данный период из страны вывезли в общей сложности почти 39 миллионов тонн этого вида продукции, включая зернобобовые и муку. Большая часть пришлась на поставки пшеницы — 27,6 миллиона тонн.