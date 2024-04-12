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22:11, 12 апреля 2024Мир

Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

Шольц заявил, что санкции против России помогли снизить ее военный потенциал

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об эффективности западных санкций в отношении России, отметив, что они якобы привели к снижению ее военного потенциала. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.

«Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление?» — подчеркнул Шольц.

Помимо этого он вновь возложил вину за прекращение поставок природного газа ФРГ на Москву, добавив, что Берлину удалось справиться с остановкой экономических связей с РФ с помощью государственных инвестиций.

Ранее члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предложили ограничить импорт из России химического сырья на основе природного газа.

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      Марина Совина
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