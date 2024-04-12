В Армении возбудили уголовное дело из-за инцидента на границе с Азербайджаном

СК Армении возбудил уголовное дело из-за стрельбы на границе с Азебайджаном

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со стрельбой на границе с Азербайджаном, передает ТАСС.

В расследовании Службы национальной безопасности (СНБ) отмечается, что стрельба на участке государственной границы Армении и Азербайджана произошла из-за неосторожности военнослужащего части СНБ, который попытался пересечь границу, чтобы вернуть заблудившееся стадо, оказавшееся на территории Азербайджана.

В результате инцидента пострадал военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по предоставленному протоколу служебного расследования СНБ.

Министерство обороны Азербайджана сообщало об обстреле пограничников подразделениями Армении в Лачинском районе 9 апреля. Ведомство указывало, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты ответные меры.