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19:55, 12 апреля 2024Мир

В Нидерландах раскритиковали дополнительную помощь Украине

Лидер нидерландской Партии свободы Вилдерс осудил дополнительную помощь Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс осудил дополнительную помощь Украине, выделенную правительством страны. Заявление с критикой политик опубликовал в социальной сети Х.

«Пока Партия свободы борется за Нидерланды, миллиарды улетели за одну пятницу за границу», — заявил Вилдерс.

Ранее премьер-министр королевства Марк Рютте объявил, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году и еще 3 миллиарда — в 2025 году.

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      Елизавета Мытарева
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