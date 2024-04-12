В Нидерландах раскритиковали дополнительную помощь Украине

Лидер нидерландской Партии свободы Вилдерс осудил дополнительную помощь Украине

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс осудил дополнительную помощь Украине, выделенную правительством страны. Заявление с критикой политик опубликовал в социальной сети Х.

«Пока Партия свободы борется за Нидерланды, миллиарды улетели за одну пятницу за границу», — заявил Вилдерс.

Ранее премьер-министр королевства Марк Рютте объявил, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году и еще 3 миллиарда — в 2025 году.