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21:43, 12 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Роналду показала фигуру в бикини

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в бикини

Фото: @georginagio

Модель Джорджина Родригес поделилась снимками с отдыха и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду показала фигуру в бикини, состоящем из украшенного бисером бюстгальтера и черных плавок с высокой посадкой. Также она надела черные солнцезащитные очки и нанесла на губы сияющую розовую помаду.

Подписчики оценили кадры в комментариях под постом. «Как же ты хороша», «Королева пляжа», «Великолепная женщина», «Ты просто удивительна», «Потрясающее тело», — писали они.

В апреле прошлого года Джорджина Родригес показала убранство яхты Криштиану Роналду за 575 миллионов рублей.

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      Мария Винар
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