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17:08, 10 апреля 2023Ценности

Возлюбленная Роналду показала убранство яхты за 575 миллионов рублей

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес показала убранство яхты за 575 миллионов рублей

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Модель Джорджина Родригес показала убранство роскошной яхты, принадлежащей португальскому футболисту Криштиану Роналду, на фотографиях в соцсети. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Возлюбленная спортсмена поделилась серией снимков, на которых запечатлено судно стоимостью 6,5 миллиона евро (575 миллионов рублей). На размещенных кадрах видно, что на борту расположены крытые бассейна и зоны отдыха. Кроме того, на яхте присутствуют скатерти и столовые приборы французского модного дома Dior и полотенца бренда Louis Vuitton.

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«В тот летний день мы пошли покупать нашу лодку. И немного фото того волшебного лета. Красивый вид и прекрасная погода», — подписала манекенщица публикацию, сопроводив свое высказывание изображениями, на которых запечатлен Роналду с детьми.

В декабре 2022 года возлюбленная Роналду также продемонстрировала на видео роскошный подарок футболисту на Рождество. На размещенных кадрах женщина позвала спортсмена на улицу, где стоял новый кабриолет Rolls Royce белого цвета, перевязанный праздничной лентой.

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Майя Пономаренко
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