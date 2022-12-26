Возлюбленная Роналду показала на видео роскошный подарок футболисту на Рождество

Модель Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду Rolls Royce на Рождество

Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес показала роскошный подарок для Роналду на Рождество. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram(соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .

На размещенных кадрах женщина появилась в облегающем красном платье и мюлях на шпильках. Она позвала спортсмена на улицу, где стоял новый кабриолет белого цвета, перевязанный праздничной лентой. Затем манекенщица с избранником и детьми позировали в преподнесенном Роналду автомобиле. Футболист также поделился снимком машины в сторис и подписал: «Спасибо, любимая».

Журналист издания Daily Mail Эд Каррутерс предположил, что данный Rolls Royce — модели Phantom, которая стоит более 250 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей).

В ноябре сообщалось, что Джорджина Родригес пришла в казино в «денежном» наряде и разозлила фанатов.