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17:52, 26 декабря 2022Ценности

Возлюбленная Роналду показала на видео роскошный подарок футболисту на Рождество

Модель Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду Rolls Royce на Рождество

Кадр: @georginagio

Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес показала роскошный подарок для Роналду на Рождество. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram(соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .

На размещенных кадрах женщина появилась в облегающем красном платье и мюлях на шпильках. Она позвала спортсмена на улицу, где стоял новый кабриолет белого цвета, перевязанный праздничной лентой. Затем манекенщица с избранником и детьми позировали в преподнесенном Роналду автомобиле. Футболист также поделился снимком машины в сторис и подписал: «Спасибо, любимая».

Журналист издания Daily Mail Эд Каррутерс предположил, что данный Rolls Royce — модели Phantom, которая стоит более 250 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей).

В ноябре сообщалось, что Джорджина Родригес пришла в казино в «денежном» наряде и разозлила фанатов.

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Алина Гостева
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