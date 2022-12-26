Возлюбленная Роналду показала на видео роскошный подарок футболисту на Рождество
Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес показала роскошный подарок для Роналду на Рождество. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram(соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .
На размещенных кадрах женщина появилась в облегающем красном платье и мюлях на шпильках. Она позвала спортсмена на улицу, где стоял новый кабриолет белого цвета, перевязанный праздничной лентой. Затем манекенщица с избранником и детьми позировали в преподнесенном Роналду автомобиле. Футболист также поделился снимком машины в сторис и подписал: «Спасибо, любимая».
Журналист издания Daily Mail Эд Каррутерс предположил, что данный Rolls Royce — модели Phantom, которая стоит более 250 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей).
В ноябре сообщалось, что Джорджина Родригес пришла в казино в «денежном» наряде и разозлила фанатов.