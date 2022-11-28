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10:19, 28 ноября 2022Ценности

Возлюбленная Роналду пришла в казино в «денежном» наряде

Модель Жоржина Родригес пришла в казино в «денежном» платье и разозлила фанатов

Фото: @georginagio

Испанская танцовщица, модель и возлюбленная бразильского футболиста Криштиану Роналду Жоржина Родригес пришла в казино в «денежном» наряде и разозлила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена на фоне игровых автоматов. На ней надеты сапоги на шпильке и платье длины макси люксового бренда Vetements, оформленные принтом долларовых купюр. При этом ее образ дополняют кожаная сумка бело-серой гаммы и солнцезащитные очки.

Подписчики не оценили наряд звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более одного миллиона лайков. «Пожалуйста не будь как Кардашьян», «Все эти деньги... выглядит безвкусно!», «Ты ведь не такая. Оставайся прежней: скромной и оригинальной. То, что ты пытаешься из себя изобразить сейчас — глупо», «Ты меняешься к худшему», «Какой нелепый наряд», — высказывались они.

Ранее в ноябре жена английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктория показала фигуру в платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети. Исполнительница сделала три селфи во время работы над собственной коллекцией одежды. Так, на одном из фото она предстала во время примерки закрытого черного платья длины макси в окружении ассистентов. На двух других звезда позировала в черно-белом наряде с глубоким декольте, который обнажал руки и часть грудной клетки. При этом на кадрах видно, что она не надела бра.

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Мария Винар
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