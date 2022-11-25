Виктория Бекхэм примерила платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети

Певица Виктория Бекхэм надела платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм показала фигуру в платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница сделала три селфи во время работы над собственной коллекцией одежды. Так, на одном из фото она предстала во время примерки закрытого черного платья длины макси в окружении ассистентов. На двух других звезда позировала в черно-белом наряде с глубоким декольте, который обнажал руки и часть грудной клетки. При этом на кадрах видно, что она не надела бра.

Подписчики высказали свое мнение о Бекхэм в комментариях, указав на особенности ее телосложения. «Это прекрасно, но я вижу твои ребра», «Ее худоба кажется нездоровой», «Ее руки выглядят как у 80-летней. Надеюсь, она знает об этой проблеме», «Выглядит ужасно», «Почему она никогда не стоит ровно перед зеркалом», «Встань прямо», — отметили они.

В октябре Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа футболиста Дэвида Бекхэма. Звезда заявила, что данное тату, размещенное на запястье, перестало ей нравиться. По ее словам, вместе с посвященным супругу изображением она свела еще несколько рисунков, поскольку была недовольна их качеством.