Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле границы со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих вооруженных сил на границе с Арменией из стрелкового оружия, передает ТАСС.

По словам ведомства, утром 13 апреля подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия военнослужащих Азербайджана близ населенного пункта Коханаби Товузского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — заключили в министерстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле границы утром 8 апреля в Лачинском районе. По заверению ведомства, подразделения Армении обстреляли границу с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района.