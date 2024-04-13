Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:57, 13 апреля 2024Бывший СССР

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле границы со стороны Армении

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих вооруженных сил на границе с Арменией из стрелкового оружия, передает ТАСС.

По словам ведомства, утром 13 апреля подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия военнослужащих Азербайджана близ населенного пункта Коханаби Товузского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — заключили в министерстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле границы утром 8 апреля в Лачинском районе. По заверению ведомства, подразделения Армении обстреляли границу с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Стыд и позор. В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

      В Казахстане задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина

      Мужчина набросился на сотрудников ресторана и выстрелил в одного из посетителей

      Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе со стороны Армении

      Украинский беспилотник сбили над российским регионом

      Назван способ избавиться от живота в домашних условиях

      ВКС России ударили по ВСУ ракетами для уничтожения прочных укрытий «Тулумбас»

      Уровень воды реки Урал в Орске достиг 731 сантиметра

      Запашный раскрыл подробности о состоянии Куклачева

      В Германии раскритиковали Шольца за отказ говорить с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше