Большой Барьерный риф пострадал от рекордного обесцвечивания кораллов

Guardian: Большой Барьерный риф пострадал от обесцвечивания

Большой Барьерный риф в Австралии пострадал от рекордного обесцвечивания кораллов. Новые фото показывают, что опасному процессу подверглись до 18 метров организма ниже поверхности воды, передает Guardian.

Эксперты морского парка Большого Барьерного рифа исследовали с высоты птичьего полета тысячу рифов и выяснил, что половина из них пострадали от высокой или очень высокой степени обесцвечивания, а около 10 процентов — от экстремального обесцвечивания. Только четверть кораллов не была поражена. Эти данные подтвердили, что организм переживает пятое массовое обесцвечивание за восемь лет. Морской биолог доктор Селина Вард отметила, что зафиксированное обесцвечивание стало худшем за 30 лет, которые она посвятила изучению рифа — некоторые кораллы не выживают.

Обесцвечивание кораллов происходит, когда коралл переживает тепловой стресс и выбрасывает в море микроводоросли под названием зооксантеллы, которые обитают в его тканях и отвечают за цвет и энергию. Без зооксантелл коралл голодает, становится виден его белый скелет из кальция. Если температура вскоре нормализуется, коралл может восстановиться. В противном случае он не выживет.

Сейчас температура поверхности моря держится на уровне на 0,5-1,5 градуса Цельсия выше нормы.

Ранее ученые предупреждали о возможном массовом обесцвечивании кораллов в связи с тем, что в феврале температура поверхности Мирового океан адостигла небывалых 21,06 градуса Цельсия под влиянием изменения климата.