«Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

Reuters: коралловым рифам грозит массовое обесцвечивание из-за изменения климата

Температура поверхности Мирового океана в феврале 2024 года достигла небывалого показателя в 21,06 градуса Цельсия под влиянием изменения климата, что грозит коралловым рифам крупнейшим массовым обесцвечиванием. О том, что их дальнейшее существование оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы, ссылаясь на данные специалистов службы Евросоюза по изменению климата Copernicus и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сообщает Reuters.

Прошлый такой температурный рекорд был установлен в августе 2023 года — тогда он составил 20,98 градуса. Специалисты Copernicus отметили, что сильнее всего по сравнению со средними многолетними значениями нагревались воды Атлантического океана. Столь высокие температуры вызывают опасения у ученых, поскольку они приводят к тепловому стрессу у коралловых рифов и могут с большой долей вероятности спровоцировать их очередное массовое обесцвечивание, которое делает кораллы гораздо более уязвимыми перед болезнями, и, как следствие, отмирание.

По словам координатора по наблюдению за коралловыми рифами Национального управления океанических и атмосферных исследований США Дерека Манзелло, все Южное полушарие, в том числе Большой барьерный риф, который также называют «восьмым чудом света», обесцветится в 2024 году. «Мы буквально сидим на пороге худшего события обесцвечивания в истории планеты», — добавил он.

Ранее стало известно, что февраль 2024 года признали самым жарким за всю историю.

