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10:26, 7 марта 2024Среда обитания

Планета поставила девятый тепловой рекорд подряд

Copernicus: девятый месяц подряд на планете фиксируется рекордная жара

Фото: NASA / Unsplash

Февраль 2024 года оказался самым жарким за всю историю. Это девятый тепловой рекорд подряд, сообщают специалисты службы Евросоюза по изменению климата Copernicus.

Средняя мировая температура в феврале составила 13,54 градуса Цельсия. Это на 0,12 градуса выше предыдущего февральского рекорда 2016 года. С приходом промышленной революции февраль потеплел в среднем на 1,77 градуса. Жарче всего, по данным климатологов, было в начале месяца — с 8 по 11 февраля — когда температура повысилась на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. На рекордную жару не повлияло даже смягчение действия природного феномена Эль-Ниньо.

Прошедший 2023 год уже получил статус самого жаркого в истории. Текущий год, по прогнозам специалистов, может обновить рекорд с вероятностью один к трем. В 2021 году на международном климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса. Кроме того, ООН призывает мировые державы к 2030 году снизить эмиссию вредных веществ на 40 процентов и утроить мощности возобновляемых источников энергии. К 2050 году, по мнению организации, возможно достичь нулевых выбросов CO2.

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      Виктория Клабукова
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