Планета поставила девятый тепловой рекорд подряд

Copernicus: девятый месяц подряд на планете фиксируется рекордная жара

Февраль 2024 года оказался самым жарким за всю историю. Это девятый тепловой рекорд подряд, сообщают специалисты службы Евросоюза по изменению климата Copernicus.

Средняя мировая температура в феврале составила 13,54 градуса Цельсия. Это на 0,12 градуса выше предыдущего февральского рекорда 2016 года. С приходом промышленной революции февраль потеплел в среднем на 1,77 градуса. Жарче всего, по данным климатологов, было в начале месяца — с 8 по 11 февраля — когда температура повысилась на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. На рекордную жару не повлияло даже смягчение действия природного феномена Эль-Ниньо.

Прошедший 2023 год уже получил статус самого жаркого в истории. Текущий год, по прогнозам специалистов, может обновить рекорд с вероятностью один к трем. В 2021 году на международном климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса. Кроме того, ООН призывает мировые державы к 2030 году снизить эмиссию вредных веществ на 40 процентов и утроить мощности возобновляемых источников энергии. К 2050 году, по мнению организации, возможно достичь нулевых выбросов CO2.