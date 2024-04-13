Экс-подполковник СБУ заявил о намеренном решении Киева вести гражданскую войну

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: решение Турчинова втянуло Киев в гражданскую войну

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля, рассказал в интервью РИА Новости за несколько дней до покушения о том, что еще в 2014 году стало понятно, что вести гражданскую войну является намеренным решением Киева.

Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов начал так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) против Луганской народной Республики (ЛНР) и Донецкой народной Республики (ДНР), которые не были согласны со сменой власти и объявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов Донбасса, а также ранениям и массовой гибели мирных жителей.

«Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: страна вползает реально в гражданскую войну», — рассказал Прозоров.

По его словам, бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на Майдане. Однако Турчинов с самых первых дней заявил о привлечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) к подавлению пророссийских настроений на востоке страны.

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия мужчина находился внутри авто. Сообщается, что он остался жив, его забрала машина реанимации.