Энергодар остался без электричества

Почти весь Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции

Почти весь Энергодар в Запорожской области остался без электроэнергии вследствие аварии на подстанции за Мелитополем. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Отмечается, что без света остался целый город за исключением III микрорайона, а также «ряд других населенных пунктов». В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по подразделениям 121-й бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ), обстрелявшим Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар. Он добавил, что российские военные ударили по бойцам 121-й бригады теробороны в Никополе и пригороде.