Началась эвакуация жителей трех сел Курганской области

В трех селах Курганской области идет эвакуация населения, вода заходит на улицы

В трех селах Курганской области началась эвакуация жителей, поскольку вода уже заходит на улицы населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Притобольного района области в Telegram.

«Уважаемые земляки! В настоящее время идет превентивная эвакуация, вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь! Не ждите когда вода подойдет к вашим домам! Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье», — обратились в администрации муниципалитета к жителям сел Межборное, Утятское и Нагорское.

Отмечается, что жители обязательно должны взять с собой документы, необходимые вещи и лекарства, а также позаботится о сохранности ценных вещей и имущества. Кроме того, власти призвали жителей не оставлять домашних животных.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей срочно эвакуироваться из-за паводка. По его словам, паводок подходит к населенному пункту Бараба, который находится около Кургана.

Глава региона также заявил, что в регионе начали возводить дамбы. Сейчас их шесть штук, одна из них находится в Кургане, остальные пять расположены в муниципальных округах. Он уточнил, что высоту курганской дамбы повышают до отметки 11 метров. Также Шумков заявил, что в регионе сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов.