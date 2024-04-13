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21:18, 13 апреля 2024Мир

План Зеленского по мирной конференции без России назвали абсурдным

Al Khaleej: проведение мирной конференции по Украине без участия России абсурдно

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Проведение мирной конференции по конфликту на Украине без участия российской стороны абсурдно. Такое мнение выразили обозреватели газеты Al Khaleej.

Они раскритиковали план украинского президента Владимира Зеленского, отметив, что подобное мероприятие «противоречит самой идее мира», если только его цель не заключается в том, чтобы превратить конференцию в форум хулителей РФ.

Авторы добавили, что без Москвы у участников мероприятия не получится принять решение, которое могло бы способствовать началу переговоров. Несмотря на это, Зеленский уверен, что по итогам конференции на Россию получится «оказать давление и заставить ее сесть за стол переговоров», утверждается в материале.

Ранее вице-президент женевского отделения «Швейцарской народной партии» (ШНП) Александр Шевалье выступил с призывом обеспечить присутствие РФ на мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он назвал позором то, что его государству приходится совершать действия, которые нравятся Европейскому союзу и Соединенным Штатам Америки, без учета мнения России.

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      Маргарита Пименова
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