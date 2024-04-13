Власти: в четырех селах Курганской области начали эвакуацию

В четырех селах Кетовского муниципального округа Курганской области начали эвакуацию жителей из-за паводка, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Речь идет про жителей населенных пунктов Бараба, Темляково, Лаптева, Ново-Затобольное. «Незамедлительно эвакуируйтесь! Обязательно возьмите с собой документы, необходимые вещи, лекарства», — говорится в сообщении.

Ранее 13 апреля сообщалось об эвакуации жителей трех сел Притобольного района — Межборное, Утятское и Нагорское.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.