В Крыму прокомментировали решение о передаче полуострова УССР в 1954 году

Константинов: нужно принять судебное решение о незаконной передачи Крыма УССР

Незаконность передачи полуострова Крым в состав УССР в 1954 году объяснена, теперь осталось принять судебное и политическое решения. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, законопроект о признании недействительным и незаконным решение о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте отмечается, что решение о включении полуострова не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и СССР. Константинов заявил, что незаконность передачи Крыма обосновала рабочая группа, состоящая из экспертов и юристов.

Такие мероприятия необходимы, потому что вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, поэтому важно признать этот акт незаконным и преступным, резюмировал Константинов.

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