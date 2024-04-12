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21:30, 12 апреля 2024Экономика

В Севастополе строители повредили древний некрополь

В Севастополе строители повредили часть херсонесского некрополя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Строители повредили часть некрополя Херсонеса Таврического, обнаруженную археологами в феврале этого года в Севастополе. Об этом сообщает ForPost.

В ходе недавней археологической экспедиции были найдены прежде неизвестные захоронения эллинистической и римской эпох. Кроме того, в траншее была выявлена площадка для кремации и древняя кладка, предположительно, гончарной печи.

Исследование еще не успели завершить, когда на место прибыли рабочие компании «Деметра». Данный участок подпадал под реконструкцию улицы Древней в Севастополе, где обновляют коммуникации. Утром 10 апреля археологи увидели, как строители проходят гидромолотом по погребальному комплексу. «Эти работы с нами согласованы не были, более того — мы неоднократно предупреждали строителей о необходимости завершения изучения. Они же мотивируют все сроками. Но мы обязаны вести исследования по методике и в соответствии с полномочиями, обозначенными в договоре с компанией», — убежден старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в г. Севастополе, кандидат исторических наук Сергей Ушаков. По его словам, такие действия можно рассматривать как уголовное преступление.

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Под угрозой остается прирезка к траншее — ее в любой момент могут засыпать песком и закрыть бетонной конструкцией. Для изучения этого участка необходимо 7-10 дней, что срывает сроки строителей. Часть кладки, как говорит эксперт, уже уничтожена под горой грунта. Эти археологические находки могли стать объектом культурного наследия, сокрушается Ушаков. «Руками такое расчистить невозможно. И что там было — уже не докажешь», — резюмирует собеседник издания. Другие же объекты будут изучены в Управлении охраны объектов культурного наследия города Севастополя (Севнаследие).

Ситуацией заинтересовался губернатор Михаил Развожаев. По его словам, Севнаследие приостановило строительные работы на этом участке. Специалисты оценят нанесенный археологическим объектам ущерб и примут соответствующие меры.

Ранее американские строители во время ремонтных работ обнаружили под землей лодку XIX века. На борту судна также нашли кожаную обувь и несколько монет.

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      Виктория Клабукова
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