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14:23, 12 октября 2023Из жизни

Строители обнаружили древнюю лодку под землей во время ремонтных работ

В США строители нашли лодку и монеты XIX века во время ремонтных работ

Кадр: WJXT News4Jax

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, строительная бригада нашла древнюю лодку во время ремонтных работ. Об этом сообщает Jacksonville Today.

Строители выкапывали траншею, когда наткнулись на часть бывшей троллейбусной станции, работавшей несколько десятилетий назад. Затем рабочие обнаружили под землей часть пирса, а после наткнулись на деревянное судно. Длина лодки составила шесть метров. Предполагается, что ее сделали в XIX веке.

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На борту судна также нашли кожаную обувь и несколько монет, которые, по предварительным данным, датируются 1860-ми и 1880-ми годами. Пока точно неизвестно, кому принадлежало судно. «Мы предполагаем, что им пользовался какой-то человек или, может быть, небольшая семья, но точно сказать сложно», — говорит археолог Департамента транспорта Флориды. Ремонтные работы на время раскопок были приостановлены. Археологи занимаются изучением находок.

Ранее сообщалось, что жители Норвегии искали потерянную золотую сережку при помощи металлоискателя во дворе своего дома, а обнаружили уникальное сокровище викингов. Они извлекли из земли древнюю пряжку в виде чаши и еще один артефакт.

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    Алиса Удовик
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