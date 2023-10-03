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14:57, 3 октября 2023Из жизни

Семья обнаружила уникальное сокровище викингов благодаря потерянной сережке

Семья из Норвегии обнаружила уникальную пряжку эпохи викингов у себя в саду

Фото: Cultural Heritage of Vestfold and Telemark County Council

Жители Норвегии искали потерянную золотую сережку при помощи металлоискателя во дворе своего дома, а обнаружили уникальное сокровище викингов. Об этом сообщает CBS News.

Ценная находка, возраст которой оценивается более чем в тысячу лет, была сделана членами семьи Асавик на острове Йомфруланд. Одна из женщин семейства обронила в саду дома золотую сережку и не смогла найти. Она помнила, что потеряла украшение в траве под старым деревом. Асавики начали прочесывать землю вокруг дерева с помощью металлоискателя и благодаря этому наткнулись на нечто странное.

Они извлекли из земли древнюю пряжку в виде чаши и еще один артефакт. Специалисты Совета по культурному наследию Вестфолла и исторической губернии Телемарк пришли к выводу, что обнаруженные ценности были изготовлены в IX веке и принадлежали женщине. Эксперты также заявили, что во дворе семейства может находиться древнее захоронение эпохи викингов.

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Более того, историки сказали, что находка по-настоящему уникальна, так как это первые артефакты эпохи викингов, обнаруженные на острове. О том, что там находились поселения в Раннем Средневековье, уже было известно, но случайно найденная пряжка стала первым материальным подтверждением этого.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

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    Никита Савин
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