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03:47, 13 апреля 2024Мир

В России назвали «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

Дипломат Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе.

Дипломат обратил внимание на выступление японского премьер-министра Фумио Кисиды в Конгрессе США. Политик выразил обеспокоенность из-за рисков «еще одной катастрофы», связанной с использованием ядерного оружия.

При этом глава правительства не упомянул того факта, что США в 1945 году сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Он заверил Вашингтон в дружбе и союзничестве и подчеркнул, что Россия «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Этими высказываниями Кисида вызвал бурные аплодисменты американских законодателей.

«Какой стыд и позор», — возмутился Полянский, комментируя выступление премьер-министра.

Ранее заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Она указала на опасения Токио относительно якобы исходящей от России ядерной угрозы, однако не стала уточнять, что атомную бомбу на японские города сбросили Соединенные Штаты.

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      Марина Совина
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