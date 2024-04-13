В США забеспокоились из-за возможного ответа Израиля на атаку Ирана

CBS News: США обеспокоены, каким образом Израиль может ответить Ирану

Власти США обеспокоены, каким образом Израиль может ответить Ирану на атаку ракетами и беспилотниками. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CBS News.

В Вашингтоне опасаются, что израильтяне могут предпринять какие-либо шаги, не задумываясь о последствиях. К такому пониманию американских чиновников наталкивает поведение Израиля в отношении сектора Газа.

В публикации говорится, что в США понимали, что Иран должен был ответить на убийство своего генерала в Сирии в результате удара израильских ВВС.

В ночь на 14 апреля иранская сторона выпустила большое число ракет и беспилотников в сторону Израиля. Как заявили в Тегеране, цели атаки были уничтожены, израильская сторона утверждает, что сбила 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны.