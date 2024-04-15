Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 15 апреля 2024Россия

Более 12 тысяч человек эвакуировали в российском регионе

Власти Курганской области сообщили об эвакуации более 12 тысяч человек

Фото: МЧС России / ТАСС

В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 12 тысяч человек. Об этом сообщили власти региона, заявление приводится в Telegram-канале «Курганская область официально».

Уточняется, что большинство эвакуированных не стали обращаться в пункты временного размещения (ПВР).

«В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — рассказали власти региона.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, обстановка на Урале и в Поволжье оценивается как сложная.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше