Более 12 тысяч человек эвакуировали в российском регионе

Власти Курганской области сообщили об эвакуации более 12 тысяч человек

В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 12 тысяч человек. Об этом сообщили власти региона, заявление приводится в Telegram-канале «Курганская область официально».

Уточняется, что большинство эвакуированных не стали обращаться в пункты временного размещения (ПВР).

«В ПВР с учетом размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 825 человек, в том числе 156 детей», — рассказали власти региона.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, обстановка на Урале и в Поволжье оценивается как сложная.