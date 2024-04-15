ФАС возбудила дело о картеле при поставках еды в детсады и больницы

ФАС завела дело против четырех компаний за участие в картельном сговоре

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завели дело в отношении четырех российских компаний («Ракмейт», «Молторг», «Масленица» и «Экофуд») за их участие в картельном сговоре при поставках продуктов питания в в больницы и образовательные учреждения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что вышеуказанные компании занимались поставками еды в том числе в дошкольные учреждения (детские сады) Москвы, Московской области и Республики Дагестан. Продукты также доставлялись в другие муниципальные учреждения, включая бюджетные медицинские и образовательные организации.

Как выяснили в ФАС, в ходе торгов эти компании использовали мнимые договоры, которые они заключали между собой для подтверждения опыта. За счет подобных методов фирмы получали право на поставки еды в различные муниципальные учреждения. В ведомстве оценили предварительную стоимость заключенных таким образом контрактов более чем в 1,2 миллиарда рублей.

В случае установления вины вышеуказанных компаний им будут грозить оборотные штрафы по статье Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о наказании, предусмотренном за антиконкурентный картельный сговор при участии в закупках, заключили в ФАС.

Ранее в ФАС возбудили дело в отношении издательства «Просвещение». В ведомстве обвинили организацию в установлении «монопольно высоких цен» на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Подобное, как подчеркнули в ФАС, стало возможно в том числе из-за доминирующего положения издательства на российском рынке. В случае подтверждения факта нарушения «Просвещению» будет грозить денежный штраф.