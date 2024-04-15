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18:15, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

В РПЦ опровергли сообщение о заминированной иконе в храме Нальчика

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Telegram-каналах широко распространилась информация о том, что в Нальчике Кабардино-Балкарии две женщины принесли в храм заминированную икону. Однако в Русской православной церкви (РПЦ) опровергли эти данные.

О якобы заминированной иконе заявил Telegram-канал «Тринадцатый». «Оставили [икону] и ушли, а когда батюшка взял ее в руки, он понял, что она слишком тяжелая. Вызвали полицию, а икона оказалась начинена пластидом и поражающими элементами», — говорилось в публикации. Автор также выложил кадр с камеры наблюдения, на котором изображены две женщины, у одной из них в руках икона.

Администратор канала заявил, что получил информацию от прямых свидетелей событий, а другие источники якобы подтвердили ему эти данные. Вместе с тем он не привел никаких имен и данных, однозначно доказывающих достоверность этих утверждений.

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На официальном сайте Пятигорской и Черкесской епархии было опубликовано опровержение вышеприведенной информации. «В социальных сетях злонамеренно распространяется ложная информация о передаче заминированных икон в один из храмов города Нальчик. Официально сообщаем, что данные публикации не соответствуют действительности. Просим не использовать непроверенные источники информации о жизни православных общин епархии», — предупредили в епархии.

Ранее в сети тиражировался похожий фейк. Telegram-каналы утверждали, что в зону СВО была прислана икона, начиненная взрывчаткой. Брянская епархия опровергла эти сообщения.

Перед этим, в начале апреля, стало известно, что ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари.

Утверждения о том, что две женщины принесли в храм в Нальчике заминированную икону, опубликовали некоторые СМИ, в частности «Московский комсомолец». Позже редакция удалила новость. В свою очередь, издание «Страсти» вышло с опровержением.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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