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20:04, 15 апреля 2024Россия

Машины скорой в российском регионе оборудуют системами борьбы с дронами

В Белгородской области на машины скорой поставят системы борьбы с беспилотниками

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Машины скорой помощи в Белгородской области оборудуют системами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные меры в первую очередь защитят бригады скорой от атак FPV-дронов. Он пояснил, что на автомобили установят специальные подавители и системы преобразования питания, из-за чего БПЛА будет терять связь с оператором на подлете к машине.

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«Важно, что данная система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких как кардиограф, аппарат ИВЛ и других. Связь в автомобиле также продолжает функционировать в штатном режиме», — отметил Гладков.

Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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