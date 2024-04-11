Полковник заявил о разработке новой тактики защиты Белгорода

Полковник Алехин сообщил о подготовке Генштабом новой тактики защиты Белгорода

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генштаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил в беседе с Ura.ru, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.

«Мы БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») сбиваем, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Ставится вопрос: чтобы увеличить плотность обороны, использовать РЛС аэростатного типа», — высказался собеседник агентства.

Алехин объяснил, что аэростаты могут располагаться в 100-150 километрах от линии соприкосновения, и они являются практически неуязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Полковник добавил, что такие аэростаты способны точечно определять места взлетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Они могут эффективно действовать в глубине 25-30 километров по территории противника и определять эти вылеты по ширине фронта на несколько сот километров», — резюмировал эксперт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали населенный пункт под Шебекино в Белгородской области. Он добавил, что атаке БПЛА подвергся поселок Ленинский Шебекинского городского округа.