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12:41, 10 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали населенный пункт под Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на поселок Ленинский

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт под Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, налету беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате сброса взрывного устройства повреждения получили два частных домовладения и один легковой автомобиль.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Глава области отметил, что при атаке пострадавших нет.

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Накануне стало известно, что украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области. По словам Гладкова, инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак пострадала женщина в автобусе и водитель в микроавтобусе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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