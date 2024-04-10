Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на поселок Ленинский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт под Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, налету беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате сброса взрывного устройства повреждения получили два частных домовладения и один легковой автомобиль.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Глава области отметил, что при атаке пострадавших нет.

Накануне стало известно, что украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области. По словам Гладкова, инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак пострадала женщина в автобусе и водитель в микроавтобусе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.