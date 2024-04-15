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11:28, 15 апреля 2024Забота о себе

Названа главная опасность смартфонов

The Sun: смартфоны в шесть раз грязнее сидений унитазов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Смартфоны в шесть раз грязнее сидений унитазов, при этом более чем на половине гаджетов обнаружены опасные микробы. Главную опасность мобильных телефонов назвало издание The Sun со ссылкой на недавно проведенное исследование.

Журналисты издания сообщили, что в ходе исследования ученые взяли мазки с сидений унитаза и со смартфонов и отдали их на лабораторное исследование. Его результаты показали, что поверхность 52 процентов телефонов была сильно заражена микробами, а у одного из гаджетов уровень загрязнения оказался в шесть раз выше, чем на сиденье унитаза.

Также исследователи провели опрос, в ходе которого 60 процентов респондентов рассказали, что пользуются телефонами в туалете и в ванной, еще 15 процентов признались, что редко моют руки.

75
процентов

родителей видят, что маленькие дети берут телефоны в рот

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Эксперты гигиенической компании, проводившей исследование, призвали всех людей мыть руки минимум пять раз в день и обязательно — после посещения туалета. «Каждый раз, когда вы прикасаетесь к телефону, вы распространяете микробы. Регулярно протирайте телефон антибактериальной салфеткой», — посоветовали они.

Ранее россиянам назвали оптимальную частоту стирки штор и подушек. Эксперты отметили, что шторы достаточно стирать раз в полгода.

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      Алиса Дмитриева
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