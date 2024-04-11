Россиянам назвали оптимальную частоту стирки штор и подушек

Life.ru: шторы достаточно стирать раз в полгода

Рекомендации по стирке штор, подушек и одеял россиянам в беседе с Life.ru дал лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» «Юнилевер Русь» Валерий Туаев. По его словам, шторы достаточно стирать раз в полгода-год.

Подушки необходимо стирать три раза в год. При этом, подчеркнул эксперт, их также следует систематически проветривать. Одеяла же следует стирать раз в квартал.

Туаев добавил, что шторкам для ванной тоже следует уделить внимание. По его словам, после каждого приема душа их нужно расправлять, так чтобы они могли полностью высохнуть. Это поможет избежать скапливания на них микробов.

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