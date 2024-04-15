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11:31, 15 апреля 2024Экономика

Одна категория россиян получит льготы на оплату ЖКУ

Семьи мобилизованных без счетчиков в квартире освободят от уплаты ЖКУ за них

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семьи мобилизованных граждан без счетчиков в квартире освободят от уплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за отсутствующих родственников. О том, что одна категория россиян получит льготы на оплату «коммуналки», сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — сказано в сообщении. В пресс-службе кабмина добавили, что соответствующее постановление уже подписано. Для получения льготы членам семьи мобилизованного понадобится предоставить в управляющую компанию документ из военкомата, который подтверждает факт мобилизации.

Россиянам напомнили, что в данный момент при отсутствии индивидуальных приборов учета либо их неисправности оплата «коммуналки» рассчитывается, исходя из числа человек, которые проживают в квартире — в том числе с учетом мобилизованных, которые отсутствовали и не пользовались системами газо- и водоснабжения. В правительстве отметили, что нововведение поможет снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы.

Ранее в апреле спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что тарифы на обслуживание газового оборудования в жилых домах домах должны быть обоснованными. Он добавил, что Госдума направила запрос министру ЖКХ Иреку Файзуллину по поводу необходимости пересмотра цен на данную услугу.

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      Полина Кислицына
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