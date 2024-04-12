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08:10, 12 апреля 2024Россия

Володин высказался о необходимости разобраться со стоимостью одной услуги ЖКУ

Спикер Володин высказался о пересмотре цены обслуживания газового оборудования
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Тарифы на одну услугу из сферы ЖКУ — обслуживание газового оборудования в жилых домах домах — должны быть обоснованными. Об этом в своем Telegram-канале высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума направила запрос министру ЖКХ Иреку Файзуллину по поводу необходимости пересмотра цен на эту услугу.

«Обратились к Министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться: почему методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования», — написал в блоге Володин.

Он добавил, что формула расчета платы за эту услугу оказалась «резиновой», таккак как позволяла включать в стоимость все возможные расходы обслуживающей компании.

Ранее сообщалось, что замминистра ЖКХ российского региона задержали по делу о взятке.

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