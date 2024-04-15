Трамп назвал суд против него нападением на США

Трамп перед входом в зал суда назвал процесс против него нападением на США

Бывший американский лидер Дональд Трамп перед входом в зал суда назвал процесс против него нападением на США. Об этом сообщает Fox News.

«Это нападение на Америку. Ничего подобного никогда раньше не случалось, никогда не было ничего подобного. Любой юрист говорит, что это дело — ерунда и его никогда не следовало возбуждать», — сказал кандидат на пост президента США от Республиканской партии.

Ранее Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Он обеспечил залог через страховую компанию Knight Specialty. Залог понадобился, чтобы суд рассмотрел жалобу политика на то, что он был признан виновным. В феврале суд признал бывшего президента виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов.