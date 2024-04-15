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20:31, 15 апреля 2024Россия

Уровень одной из рек около Кургана вырос почти на метр за день

Уровень реки Тобол около Кургана вырос за день на 85 сантиметров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся за день на 85 сантиметров и достиг уровня в 716 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что утром в понедельник, 15 апреля, уровень воды в Тоболе составлял 631 сантиметров.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.

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      Никита Абрамов
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