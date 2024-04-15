Уровень одной из рек около Кургана вырос почти на метр за день

Уровень реки Тобол около Кургана вырос за день на 85 сантиметров

Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся за день на 85 сантиметров и достиг уровня в 716 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что утром в понедельник, 15 апреля, уровень воды в Тоболе составлял 631 сантиметров.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.