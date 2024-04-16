В Совбезе назвали нелегальную миграцию источником терроризма

Патрушев: нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма

Питательной средой для терроризма продолжает оставаться нелегальная миграция. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Западном федеральном округе, проходящем в Архангельске, передает ТАСС.

По его словам, правоохранительным органам необходимо противодействовать созданию этнических анклавов для предотвращения разрастания терроризма и экстремизма. В связи с этим Патрушев призвал силовиков усилить противодействие нелегальной миграции, своевременно выявлять потенциальных преступников среди трудовых мигрантов.

В Совбезе указали на многочисленные нарушения в миграционной сфере и возросшую угрозу проникновения диверсантов.

Ранее Патрушев заявил, что следственные органы нашли подтверждение непосредственной связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» с украинскими националистическими формированиями.