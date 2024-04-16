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01:00, 16 апреля 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в топе без бюстгальтера

Звезда сериала «Эйфория» актриса Барби Феррейра снялась в топе без бюстгальтера

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее друга, модели Омара Султана Ахмеда, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 27-летняя звезда популярного сериала «Эйфория» предстала в топе белого цвета, оформленном тонкими бретелями и глубоким декольте. На размещенном фото видно, что знаменитость запечатлена без бюстгальтера.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом. «Барби великолепна», «Какая красота. Больше Барби!», «Можно ли к вам присоединиться?», «Такая милая», «Прекрасная девушка», — писали они.

В марте сообщалось, что Барби Феррейра снялась в откровенных образах для австралийской версии глянцевого журнала InStyle. Тогда на одном опубликованном снимке актриса позировала в полупрозрачном наряде черного цвета, который состоял из облегающий мини-юбки и бюстгальтера.

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      Карина Черных
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