Россиянин погиб из-за загоревшегося смартфона

В Перми мужчина погиб из-за загоревшегося смартфона

В Перми мужчина погиб на пожаре из-за загоревшегося телефона. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов. Прибывшие на пожар спасатели обнаружили россиянина уже без признаков жизни. Попытки реанимировать его успехом не завершились.

Пожарным пришлось эвакуировать из опасной зоны двоих жильцов, используя спасустройства. Еще пятерым людям удалось самостоятельно выбраться на свежий воздух.